Samedi dernier, après la défaite face à Pepinster, les sentiments étaient contrastés dans le vestiaire de l’Alliance. "Nous étions évidemment déçues parce que nous sommes passées tout près de la montre en or, confie Lisa François. Nous sommes passées devant dans le dernier quart-temps et selon moi, nous aurions dû gagner. Mais en plus de la déception, nous étions aussi contentes de notre prestation. En face, c’était une belle équipe et c’est donc prometteur pour la suite."

Avec 68 points marqués, l’Alliance a fait le boulot offensivement. Mais 74 points encaissés, c’est trop. "Nous avons pris pas mal de tirs à trois points, résume l’Arlonaise. Il faudra travailler là-dessus. Le score ne reflète pas le match selon moi. Car je trouve que dans l’ensemble, nous avons bien défendu même si nous avons peut-être manqué un peu de concentration en fin de match."