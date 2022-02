À Aische, le coup de moins bien du premier tour (2 points sur 15) est déjà rangé depuis longtemps dans le tiroir aux mauvais souvenirs. Depuis, les hommes de Manu Rousselle ont joliment redressé la barre. Invaincus depuis quatre matches, tous à domicile, ils sont remontés à la deuxième place, à six points de Namur mais avec un match de moins. "On va essayer de continuer sur notre lancée, sans se prendre la tête, insiste le coach aischois. C’est vrai que tout roule pour le moment. On arrive à faire tourner et à éviter les suspensions vu les nombreux joueurs à deux jaunes. Tout le monde répond présent".