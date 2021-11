Quinze petites minutes. C’est le temps qu’il faudra à Loan Wérard pour rejoindre le stade de Givry depuis son domicile mageretois ce soir. Le jeune médian de Durbuy attend ce rendez-vous avec une impatience non dissimulée. Et bien plus marquée que chez ses équipiers, la plupart issus de la région bruxelloise.

"Effectivement, pour eux, ce n’est pas vraiment un derby, dit-il. C’est logique. Mais pour moi, c’en est un. Ma famille, mes amis seront là et je connais quelques joueurs de Givry comme Lorian Léonard, Louis Cherdon ou Ridwane Bouchibti qui est un bon copain. De plus, voilà deux ans, je me suis entraîné une quinzaine de jours avec Givry. Je voulais rester en forme avant d’aller faire des tests dans un club espagnol."