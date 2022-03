Logan Draux coachera la R2 de Libramont Luxembourg Ménagé Loïc © Ménagé

Le successeur de Roxane Paternoster est connu à Libramont. Ce sera Logan Draux.



La nouvelle était dans l’air depuis un petit moment, elle est devenue officielle pendant le week-end. Logan Draux prendra le relais de Roxane Paternoster à la tête de l’équipe de R2 Dames la saison prochaine. Sans club depuis son départ de l’Amicale Steesel début janvier, l’ancien coach de Bastogne et du Junior n’a donc pas tardé à retrouver un club. "J’ai encore été assister à un match ce week-end et je dois bien avouer que le coaching me manque déjà, sourit Logan Draux (...)