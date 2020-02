La perchiste du BBS bat les records au même rythme que la nouvelle star de la perche.Quatre-vingt-cinq centimètres.

Voilà le gouffre qui sépare Lola Lepère de sa première concurrente pour les championnats de Belgique de saut à la perche pour les cadettes qui va se dérouler à Gand ce dimanche.

Une différence qui ne laisse pas planer de doute sur l’issue finale de cette compétition, même si l’on sait qu’un championnat national reste une compétition différente des autres. À partir de là, on est en droit de se poser la question : comment va-t-elle aborder ce rendez-vous ? Son seul objectif sera-t-il de battre son record de Belgique ? "Dans un premier temps, on ne va pas prendre de risques à la première barre. On verra à combien on va décider d