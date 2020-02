© Florent Maron

Luxembourg Lola Lepère ne s’arrête plus Florent Maron

Déjà championne francophone au saut à la perche, Lola Lepère a surpris tout le monde ce week-end dans une autre discipline. Elle a été sacrée championne de Belgique de pentathlon.



La jeune athlète de l’ACBBS est en train de repousser ses limites semaine après semaine. Depuis 2020, Lola Lepère crève l’écran. D’abord à la perche lors des championnats LBFA pour les jeunes, ensuite à l’occasion des championnats francophones toutes catégories la semaine dernière. Ce week-end, c’est en pentathlon que l’adolescente de 14 ans a décroché les lauriers nationaux. Inscrite pour le plaisir, la Bertrigeoise a décroché l’or à l’issue de l’ultime épreuve, celle du 800 mètres. Deuxième avant le début de la course, Lola Lepère a signé un chrono de 2.21.13 pour engranger 280 points de plus que son adversaire, et ainsi, lui coiffer la première place.

En lévitation dans tout ce qu’elle entreprend depuis 3 semaines, elle va désormais essayer de remporter l’or national à l’occasion des championnats de Belgique à le perche indoor le premier mars prochain.