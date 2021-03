La jeune Florenvilloise de 17 ans a montré son plus beau visage pour décrocher le bronze aux Nationaux de cross-country.

Quintuple championne LBFA, vice-championne de Belgique l’an dernier chez les scolaires, Lucie Grandjean n’est plus à présenter dans le monde du cross-country et de l’athlétisme chez les jeunes.

Dimanche après-midi, c’est cependant aux yeux de la Belgique tout entière que la talentueuse athlète de l’ACBBS s’est révélée, en brillant dans l’ombre de Juliette Thomas à l’occasion des championnats de Belgique toutes catégories. À seulement 17 ans, la longiligne coureuse d’un mètre 78 a décroché une troisième place nationale synonyme de médaille de bronze sur le cross court. 24 heures après son podium, elle ne réalise toujours pas. “Je ne me rends pas encore compte”, avoue Lucie Grandjean. “Quand j’ai refait le film de la course dans ma tête, j’ai trouvé que je l’avais plutôt bien géré sur le plan tactique. Lorsque j’ai décroché du groupe de tête dans la dernière difficulté, j’ai préféré ne pas me griller pour tenter le tout pour le tout sur la dernière ligne droite. Heureusement, ça a payé. En voyant les athlètes présentes sur la ligne de départ, il y avait pratiquement toutes les filles du top 10 de l’an dernier, je ne pensais pas du tout à faire un podium.” (...)