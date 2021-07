"J'ai retrouvé ma rage de vaincre"



Une performance qui force le respect à seulement 18 ans. Pour rappel, il y a moins d'un an, Lucie bouclait son 1500 mètres en 4.31.09 lors des championnats de Belgique 2020 en août dernier. Elle a pratiquement gagné 10 secondes cette année. "Avec la crise sanitaire, je me suis encore plus investie dans l'athlétisme. J'étais vraiment à 200% tous les jours. J'avais d'excellentes sensations à l'entraînement, et ma médaille de bronze au national de cross a eu l'effet d'un déclic pour moi. C'est à ce moment que j'ai commencé à rêver des championnats d'Europe. Franchement, après ma course de dimanche dernier, j'étais très déçue. Mais lorsque j'ai appris qu'une nouvelle opportunité allait se présenter à moi, j'ai retrouvé ma rage de vaincre."



Lucie s'envolera pour l'Estonie dans un peu moins de deux semaines. L'Euro U20 se déroulera du 15 au 18 juillet prochain. Ensuite, elle reprendra l'avion pour une toute autre destination: Les USA et Illinois State University, université de division 1.