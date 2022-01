Joueur phare du Boca Junior Libramont voici encore quelques saisons à peine, Thomas Luis a effectué son retour avec les Libramontois la semaine dernière. Actif au Grand-Duché depuis quelques années, puisqu’il a débuté sa cinquième année au Progrès, Thomas Luis ne savait plus combiner le Grand-Duché et Libramont. "Parce que nous avions entraînement le mardi, le jeudi et le vendredi avec mon club au Grand-Duché, raconte Thomas Luis. Au début, le coach acceptait que je manque une séance pour jouer en Belgique, mais là, je pense que je vais reprendre chaque vendredi avec le Boca. En fait, au Grand-Duché, même pour pouvoir t’entraîner, tu dois être vacciné. Moi, je ne le suis pas. Alors, le temps que je fasse mes trois doses et que je recommence à m’entraîner, je ne suis pas près de rejouer. Venir au Boca, cela me permet d’avoir du temps de jeu et de retrouver des copains."