La CP Luxembourg se réserve la possibilité de jouer la Coupe de la province, sous une autre forme, plus tard dans la saison 2020-2021.

La direction de l'ACFF a envoyé aux provinces ses instructions utiles pour la gestion des championnats de premières de la saison prochaine : supprimer les coupes provinciales seniors, effectuer un championnat d’équipes premières sans périodes et sans tours finaux provinciaux…

Le CP Luxembourg a pris des décisions en fonction de ces recommandations.

"Les membres du CP Luxembourg ont analysé ces instructions et les ont transposées dans leurs modalités provinciales, en tirant l'expérience de la fin particulière des championnats de cette saison-ci", a communiqué le manager régional Guy Van Binst. "Par contre, puisque nous avons quatre journées de moins que les autres provinces et que nous supprimons exceptionnellement la trêve hivernale pour mettre de notre côté toutes les chances de finir le championnat, nous gardons ouverte la possibilité de jouer la Cristaline Cup, sous une forme ou l'autre, juste au cas où l'on finirait le championnat plus tôt que prévu."

L’explication des quatre journées de moins vient du faire que le Luxembourg a des séries de quatorze et pas seize équipes. "Le mot d'ordre, c’est de ne commencer que la compétition que nous pouvons espérer terminer", conclut Guy Van Binst.