Devenue championne francophone dimanche à Hannut, Chloé Herbiet est sur un petit nuage. La citoyenne d’Aye profite à fond de son nouveau statut. "Si je n’avais pas trop mal les jambes en sortant du lit lundi matin ? Non, assez étonnamment, je me sentais bien. Généralement, c’est plus le surlendemain que c’est compliqué, souriait la sympathique marchoise. Et malgré le froid, le vent et la pluie, je n’ai même pas un petit rhume."

Ce dimanche, Chloé Herbiet a livré la course parfaite. (...)