En plus du retour de Quentin Lejeune, qui ne sera donc resté que quelques mois à Saint-Hubert, Givry a enregistré une deuxième arrivée durant ce mercato hivernal. Corentin Baudry débarque en effet de Walferdange. Un transfert qui a pu se faire grâce à Randy N’Zita. L’ancien joueur de Givry, désormais actif à Steinfort où il a endossé le rôle de responsable sportif, connaît en effet le défenseur central. "Il s’entend très bien avec mon ancien entraîneur adjoint", raconte Corentin Baudry. "Quand il m’a parlé de Givry, Randy était vraiment positif, il m’a dit de ne pas hésiter et de signer là-bas. Moi, comme j’avais envie d’un nouveau challenge et de découvrir quelque chose de différent, j’ai accepté. J’avais à cœur de retrouver une ambiance conviviale et familiale et c’est cette ambiance qui est présente à Givry."

Après des passages à Mons en étant plus jeune, Corentin Baudry avait migré vers le Grand-Duché au moment de jouer en équipe fanion. "Je suis arrivé en BGL à 18 ans et je n’ai pas toujours beaucoup joué", explique celui qui a désormais 25 ans. "Je suis passé par Hostert, Steinfort et dernièrement Walferdange. Si je connais des joueurs à Givry ? J’en connais deux. Je m’entends bien avec Florent Devresse et je connais aussi Ridwane Bouchibti. Arriver dans un club où tu connais déjà quelques personnes, c’est plus facile pour l’intégration."