Celui qui porte désormais les couleurs du club de Habay-la-Neuve s’est classé à une remarquable 17e place, avec au compteur 15 boucles et donc 60 km. Seuls 14 coureurs ont défié plus longtemps un sablier toujours plus rapide.



Un résultat d’autant plus remarquable, que jamais Nicolas Day n’avait allongé autant de bornes.



“J'espérais faire 10 tours", souligne celui-ci "Les kilomètres s'accumulant, la difficulté était de chaque fois devoir relancer de plus en plus vite, après des pauses de plus en plus longues. Et l'après-midi, il y avait pas mal de promeneurs sur les chemins. Même s'ils étaient en général très compréhensifs et nous laissaient passer. Je devais finir le 15e tour en moins de 16 minutes, je l'ai couru en 15' 22", soit en 3' 40"/km. Je n’ai pas tenté la 16e. J’avais tout donné."



Nicolas Day avait tracé ses 4 km dans la Vallée de Rabais à Virton. Un parcours sur lequel il a été accompagné 10 tours par son frère Thomas et Simon Cherain, et 6 par Gil Grévisse, son équipier à Habay-la-Neuve.



Nicolas Day, qui est aussi un excellent triathlète, ne compte pas en rester là. En 2021, on le verra à l’oeuvre en juin sur l’Ironman de Nice, et deux semaines plus tard sur le Marathon du Mont-Blanc pour lequel il a été tiré au sort.

Nicolas Day, qui a jadis chaussé le soulier d’or de football de la province de Luxembourg, lorsqu’il portait les couleurs de Virton, faisait partie du millier de participants sur Les Maîtres du Temps.