Un énorme chapitre de la vie du club de Fays-les-Veneurs vient de se tourner.

Après plus de cinquante années au club, comme joueur, coach et président, Léon Jacques a tiré sa révérence. Même décision pour son épouse, Marie-Claire François, qui occupait le poste de CQ depuis…. 1978.

Mis à l’honneur par le comité provincial ce samedi soir, le couple, qui réside à quelques mètres du terrain, a ouvert la boîte à souvenirs.

Mais inutile de chercher bien longtemps le plus beau souvenir puisque c’est le long du terrain que les deux tourtereaux se sont rencontrés. "Mon père adorait venir voir les matchs", se souvient Marie-Claire François. "Nous venions à Fays et c’est comme cela que j’ai rencontré Léon. En cinquante ans, nous n’avons pas raté beaucoup de matchs. Je ne compte plus le nombre de dimanche où nos deux filles mangeaient leurs panades dans la buvette. Mais désormais, il était temps de tourner la page. Nous avions déjà annoncé voici quatre ans que nous allions nous retirer. Finalement, Jean Braconnier et Hervé Leclerc nous avaient demandé de continuer. Mais maintenant, il est temps de dire stop. Nous avons laissé beaucoup de choses de côté pour le football. Ma fille avait toujours dit à son mari de ne jamais se mettre dans un comité tellement elle avait vu le temps que nous passions au football. Et pourtant, son mari est dans le comité à Neuvillers et elle ne trouve rien à redire (rires)." (...)