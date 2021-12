Il commençait à avoir le temps long Marius Poncin. Absent des terrains depuis de nombreuses semaines, l’ailier de Bastogne a disputé ses premières minutes de la saison ce vendredi soir à Neufchâteau. Si Bastogne s’est logiquement incliné, pour son retour, le Bastognard a montré qu’il était déjà en forme, avec quelques mouvements intéressants et huit points au compteur. "J’étais impatient de reprendre. Surtout à Neufchâteau puisque j’ai évolué là-bas jusqu’à mes 17 ans. Je suis satisfait de mon état de forme, mais au niveau du rythme, j’ai bien vu que j’en manquais. Et j’étais un peu émoussé en seconde période, confie Marius Poncin. Je manquais de fraîcheur, cela s’est vu lors de quelques lancers par exemple. Et puis, Nicolas Beaurir était le seul à la mène, il a donc fallu le relayer de temps en temps. J’ai pris la mène alors que je n’avais jamais occupé ce rôle et que j’avais vu les systèmes uniquement sur la planche avant le match. Comme Neufchâteau mettait en plus une grosse pression, ce n’était pas évident." (...)