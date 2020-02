On devrait enfin reprendre la compétition en province de Luxembourg. Dimanche, une belle affiche attend Marloie et Gouvy. Un sommet entre les deux leaders qui sont ex aequo. La semaine dernière, le coach de Gouvy Christophe Bertels affirmait que son équipe ne visait pas la D3. A Marloie, le discours est bien différent.

"Oui, nous voulons jouer en D3", affirme le coach Sam Lefèbvre. "Le club avait un projet sur trois années et nous sommes dans la deuxième. Si nous réussissons à grimper en D3 dans quelques semaines, nous serons en avance d’un an. Sinon, nous aurons toujours la même ambition pour l