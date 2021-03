Marloie affichera un fort accent namurois en D3 ACFF. La formation luxembourgeoise comptait déjà dans ses rangs Kévin Sbaa, Mathieu Mohimont, Laurice Simon, Romain Delvaux, Charles Dion, Jean Deseille et Jérémy Jardez. Il faut désormais y ajouter Julien Dessart, Patrick Pratz, Edouard Dehon, Mika Mayanga et Vincent Gaziaux. Sans oublier le coach, Fred Jacquemart.

"Il ne faut plus s’attendre à voir arriver un joueur", confirme le T1, arrivé de Schaltin. "Kévin Helligers se remet à la disposition du groupe. Nous avons un noyau de 20-21 joueurs. Sur papier, on est plus fort que l’an dernier dans certains secteurs. Mais cela restera une première année à l’échelon national. L’objectif restera le maintien."