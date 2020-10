Les deux joueurs et amis nous plantent le décor de ce derby du Nord entre Oppagne et Mormont (20h).

Adversaires ce mercredi soir (le match était toujours prévu au moment de boucler cette édition), Martin Bonjean (Oppagne) et Valentin Pirson (Mormont) ont fait partie de la fameuse génération 2000 d’Oppagne sous la houlette d’Eddy Raskin. On retrace ce parcours et on évoque leur affrontement.

Quels sont les souvenirs de cette épopée avec les 2000 ?

Martin Bonjean :

“Beaucoup de bons souvenirs. On a gagné tout ce que l’on pouvait gagner : championnat, Coupe, Sjlivo, le tournoi Benoit Thans ou encore la coupe des Interprovinciaux. Mais les souvenirs sont aussi bons grâce aux soutiens que nous avons eu des parents qui venaient nous voir, au coach et à son staff.”