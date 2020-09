Après un succès poussif face à Bastogne, les coalisés ont réussi un petit exploit en allant chercher la qualification pour le troisième tour à Bocholt.

“Clairement. On a fait le match qu’il fallait faire. On leur a laissé la possession de la balle en jouant très serré derrière. En sachant que l’on devrait profiter de la moindre occasion. Je pense que l’on en a eu quatre sur le match et deux terminent au fond.” (...)