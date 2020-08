Maxime Guillaume (Virton) devrait signer à Givry Luxembourg D.M © D.M

Si le match de Givry face aux U18 du Standard n’a pas été brillant (défaite 0-2), il convient néanmoins de relever quelques points positifs. L’ancien Libramontois Simon Poncelet a montré de belles choses dans le secteur défensif. Arnaud Bouche, le jeune gardien qui a remplacé Thiebault Bartholomé à l’heure de jeu, a brillamment évité le 0-3. Monté au jeu à la pause, le Virtonais Maxime Guillaume a également été une des étincelles de cette partie plutôt terne. Il devrait s’engager cette semaine avec les Canaris. Il avait des touches à l’étranger et notamment en Espagne mais la situation sanitaire a bien contrarié les plans de ce jeune joueur de 17 ans formé au Standard et en Gaume. « C’est dommage parce que ça aurait été une belle expérience », regrette-t-il. « Il va maintenant falloir prendre une décision et ça pourrait bien se concrétiser avec Givry durant la semaine qui arrive. ». Ce serait le quatrième club de ce jeune Libramontois.