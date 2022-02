À un peu plus d’un mois de ses 20 ans, Arnaud De Lie a donc fêté dimanche, à Majorque, son premier succès chez les professionnels. Rentré hier en Belgique, le coureur ardennais prépare à présent le Tour du Haut-Var auquel il prendra part du 18 au 20 février. Il n’aura donc attendu que trois courses pour décrocher un premier bouquet. Une précocité qui étonne le grand public, mais sans doute moins les connaisseurs, lesquels sont conscients depuis un certain temps déjà des capacités du phénomène de Lescheret. À commencer par le Nadrinois Maxime Monfort. Le Performance Manager de Lotto-Soudal n’était pas à Majorque ce week-end, mais il a bien évidemment analysé les images du sprint gagnant de De Lie et l’ensemble de sa course en compagnie de Nikolas Maes, directeur sportif de l’écurie belge pour ce Challenge de Majorque.

Maxime, est-il possible de connaître les données techniques du sprint d’Arnaud De Lie ce dimanche ? En matière de vitesse et de puissance développée.

"Ce n’est pas le genre d’informations que nous partageons généralement. (...)