Il paraît que c’est souvent quand elles sont au pied du mur qu’on voit le vrai visage des bonnes équipes. Ce ROC Meix version 2021-22 doit donc être une bonne équipe. Leaders de plus en plus contestés, par la faute d’un inattendu 2 sur 12, les Gaumais n’ignoraient pas que ce déplacement chez des Arlonais requinqués (10/12) allait constituer un écueil majeur, et peut-être le dernier, sur la route menant aux lauriers. (...)