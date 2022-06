Meix-devant-Virton – Hornu arrêté à cause du déluge Luxembourg Daniel Jonette La finale du tour final interprovincial entre Meix-devant-Virton et Hornu a été arrêtée après 38 minutes, à 0-0. © EDA

Le déluge s’est abattu sur la province et Meix n’a pas été épargné ce dimanche. La rencontre décisive pour la montée en D3 a été interrompue après 38 minutes par l’arbitre, ce dernier estimant que le terrain n’était plus praticable. La rencontre devra donc être rejouée. Quand? On ne le sait pas encore.