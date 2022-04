Jean-François Breda, le dirigeant méchois que vous êtes osera-t-il déposer quelques bouteilles de champagne dans son coffre, avant de prendre la route pour Arlon ?

"Non, non, nous n’avons rien prévu. Ce titre est si proche et si loin à la fois. Une victoire à Arlon nous permettrait de mettre la pression sur Libramont, qui jouera dans la foulée et qui n’aurait pas droit à l’erreur contre Sart, une équipe en forme. Mais, à l’inverse, une défaite dans le chef-lieu redistribuerait complètement les cartes puisque Libramont et Arlon reviendraient complètement dans la course." (...)