Après la manche inaugurale à Dinant, où pendant 9 jours, 1135 coureurs avaient regoûté aux joies d’un dossard, c’est donc à Oster (Manhay) que les Trails Series ont fait étape. Plus de 1000 traileurs avaient une nouvelle fois réservé leur dossard, 1007. Si tous ne sont pas venus se libérer les fourmis, ils sont tout de même 937 à s’être éclatés sur les 10, 20, 30 et 40 km ces 2 derniers week-ends, de vendredi à dimanche chaque fois.

Dont Hugo Ralet, qui après une 8e place sur 30 km à Dinant, a encore couru plus et fait mieux à Oster, avec le 5e chrono sur 40 km. Le Gouvion a même occupé la 2e place, jusqu’au dernier jour et le passage de 3 machines nommées Sébastien Carabin, vainqueur, Xavier Départ, 2e et Christophe Grifgnée, 3e.