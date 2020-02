Le Français de 35 ans veut aider son club à assurer le maintien.

Joueur de Virton de 2009 à 2011, Mickaël Negi retrouve… Virton après un exil de neuf ans dont sept saisons à Canach (D1-D2, grand-duché de Luxembourg). Or, ce n’est pas à l’Excelsior version Flavio Becca mais au club voisin de Meix-devant-Virton, présidé par Guy Jusseret et entraîné par Lionel Zanini, que le défenseur central a posé son sac.

C’était début janvier. Au risque de surprendre, son arrivée en Gaume est due au plus grand hasard.

"Hormis les trois derniers matchs, j’ai joué au premier tour. Néanmoins, j’avais envie de relever un nouveau challenge : il me tardait de quitter Canach. Le père de ma voisine a glissé mon nom à un dirigeant méchois et voilà, sourit Mika. Je connaissais, de nom, quelques garçons (entre autres Brolet, Lecomte, Collette), sinon le club de Meix était une inconnue. Je ne pouvais pas mieux être accueilli."

Un transfert qui sert la cause du T1 Zanini, en quête d’un renfort dans le secteur défensif mais aussi, et surtout, d’un leader. Il a signé pour six mois.

"Je ne suis pas venu ici pour rigoler." Sa fougue est légendaire - "jamais pour blesser, toujours pour gagner" - et son expérience constitue une aubaine. "Je pousse une gueulante quand il le faut mais je suis là pour rassurer mes coéquipiers. On peut manquer une passe, un contrôle. Baisser la tête ne sert à rien. Le noyau est jeune. J’agis comme un grand frère."

Les deux parties se complètent. Sportivement, les Méchois ont retrouvé un brin de confiance suite au succès 4-0 à Ciney (18 janvier). Descendants, ils pointent au 15e rang - 5 points de retard sur le barragiste Huy et 10 sur Spy, sauvé. Une re montada s’impose pour renouveler le bail en D3 amateurs.

Mickaël Negi n’est ni Messi, ni Ronaldo, ni... Jésus-Christ. Rochefort (7e) puis Habay (10e) au menu. "Tout est possible. Avoir du potentiel ne fait pas gagner une rencontre. Ayons la bonne mentalité." Meix doit engranger, encore plus à domicile. Coûte que coûte.