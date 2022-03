Depuis quelques jours, Léo Montulet peut parader avec sa médaille de champion de Belgique de descente de rivière autour du cou. Le kayakiste dinantais, affilié au Royal Cercle Nautique Meuse et Lesse, était en effet le plus fort et ajoute donc une ligne à un palmarès déjà bien fourni avec notamment un titre de vice-champion du monde U23.

"C’est un ancien rêve qui s’est réalisé, souffle Léo Montulet. Quand j’ai débuté, je regardais les gros se battre entre eux et réaliser de super temps. Je pensais que c’était possible pour moi d’arriver à de tels résultats un jour. (...)