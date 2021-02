Morgan Matz ne sera plus le T1 de Ethe Luxembourg DavidMartin Encore un changement de coach en vue du côté de la P1 luxembourgeoise.

© Martin

Morgan Matz, qui était joueur-entraîneur de Ethe et qui avait déjà assumé le même rôle à Florenville, ne veut plus être T1 et veut se concentrer sur son rôle de joueur.



Ethe est donc à la recherche d’un nouveau coach.



Morgan Matz pourrait malgré tout rester à Ethe et donc uniquement comme joueur.