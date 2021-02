Alors qu’il était arrivé l’été dernier à Ethe, Morgan Matz a déjà annoncé qu’il ne coacherait plus les Gaumais lors de l’exercice 2021-2022. "Cela trottait dans ma tête depuis plusieurs semaines", avoue l’ancien Florenvillois. "La raison est simple. Je me rends compte que je peux encore vivre une ou deux bonnes saisons comme joueur et j’ai envie de privilégier cet aspect. Je faisais un bon début de saison comme joueur avant l’interruption. L’envie de jouer a pris le dessus."