Pas de round d’observation dans cette première rencontre de la Coupe de Belgique puisqu’après quelques minutes de jeu, une belle combinaison à trois, Richard trompait la vigilence de Lejeune (1-0).

Et les locaux, privé de leur coach, ne s’arrêta pas là puisque Delwiche reprenait de volée pour doubler la mise via le poteau (2-0). La seconde offrait une rencontre de plus en plus virile et de très nombreuses fautes avaient le don de casser le rythme. À 20 minutes du terme, Mormont bénéficiait pour une faute commise sur Hebette. Prevot se chargeait de la transformation en prenant Nique, le 4eme gardien de Libramont à contre-pied (2-1). Nkokolo et Richard se faisaient exclure en fin de rencontre mais Libramont tenait le coup et se qualifiait pour le deuxième tour.





LIBRAMONT – MORMONT 2-1

LIBRAMONT : Nique, Brejard (86e Bigonville), Keller, Richard, Toussaint (63e Nicolas), Delwiche, Nkokolo, Poncelet, Deom, Robinet, Jourdan.

MORMONT : Lejeune, Linchet (46e Doutreloup), Dardenne (62e Michel), Henrotay, Prévot, Hébette, Spinosa, Marchal, Lauwers, Crevecoeur, Jalhay (62e Mahin)

ARBITRE : J-F.Body

Avertissements : Prévot, Keller, Jourdan, Poncelet, Richard.

Exclusion : Nkokolo (CR, 79e), Richard (2CJ,90e).

Les buts : 6e Richard (1-0), 11e Delwiche (2-0), 72e Prévot sur pen (2-1).