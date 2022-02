Aligné devant pendant 88 minutes, Mattéo Jacquemart n’avait plus passé autant de temps sur un terrain depuis très longtemps. Autant dire qu’il a bien dormi dans la nuit de dimanche à lundi. "Je suis en congé le lundi, j’en ai profité pour bien récupérer en faisant une grasse mat’. Je vous avoue que je suis quand même bien cassé. Mais que cela fait du bien de pouvoir jouer quasiment tout un match."

La dernière titularisation de Mattéo Jacquemart remontait à la venue de Wanze Bas-Oha, début décembre. "Où j’avais dû sortir rapidement après avoir pris un coup", se souvient le Mormontois. "J’avais raté les deux premiers matches de 2022 et j’avais rejoué quelques minutes à Herstal mais sans toucher beaucoup le ballon vu que nous avions été réduits à dix et puis à neuf. Si je m’attendais à être titulaire ? Oui. Vu que l’équipe était un peu décimée et que je m’étais bien préparé pendant la semaine, j’espérais vraiment commencer. Après, je n’ai raté que deux matches cette saison, je suis déjà content. Après une blessure aux croisés, une opération et une longue revalidation, je peux vous dire que vos muscles, ils en prennent un coup."