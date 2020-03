Le championnat de motocross AMPL est évidemment impacté par la crise du coronavirus.

La saison devait démarrer le 29 mars à Libin mais cette épreuve, tout comme celle du 4 avril à Grandvoir, n’aura pas lieu à la date initialement annoncée.

"Nous voulons reporter un maximum de cross", insiste Serge Mazzoni, le secrétaire de la fédération.

On sait déjà que Grandvoir a été refixé au 14 juin. Il n’y a pas que les deux premières dates du calendrier initial qui seront concernées. A l’AMPL, on pense déjà que tout avril sera reporté voire annulé. "Pour le 26 avril à Vaux-sur-Sûre, nous n’aurons guère le choix", poursuit Serge Mazzoni qui est également l’organisateur de cette épreuve qui pourrait être replacée en août.

A Honville, où l’épreuve devait se dérouler le 13 avril, la situation est différente. "Si rien ne change dans les quinze prochains jours, nous ferons l’impasse sur 2020", prévient Marcel Mouton, le président du club.

Plus tard dans l’année, le club de Honville ne disposera pas de parkings pour organiser correctement son rendez-vous. Pour la date du 19 avril à Haid-Haversin, l’info n’est pas encore officielle mais on s’oriente clairement vers un report au 21 juin. Il semble clairement que la saison AMPL débutera au plus tôt le 1 er mai à Bertrix, si tout va bien. Marcel Mouton est moins optimiste.

"Comme il n’y a aucune maîtrise du phénomène, le retour à la normale se fera progressivement et le sport ne sera pas prioritaire", poursuit l’ancien président de l’AMPL. "C’est pour cela que je pense à juin."