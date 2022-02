Plus de dix ans après son dernier passage en AMPL, Bryan Boulard sera de retour dans le championnat provincial pour la saison 2022. Le citoyen de Nimbermont (Libramont) sera donc au guidon d’une moto pour la toute première manche du championnat prévue le 27 mars du côté de Libin.

Après avoir parcouru les championnats français et suisse, il est donc de retour sur ses terres. Un pas un arrière pour le jeune homme de 28 ans ? "Non pas du tout, ma motivation est au plus haut souligne le sympathique pilote. Je reviens pour relever de nouveaux challenges avec ma nouvelle équipe."

Fini l’écurie Honda Suisse, Bryan Boulard s’est tourné vers le local et portera désormais les couleurs de KTM, grâce à un nouveau contrat paraphé ce samedi. "J’ai rejoint l’équipe Hot Motorbike de Theux. Après quatre ans chez Honda Suisse, j’avais besoin de voir autre chose, précise le Libramontois. Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement l’équipe liégeoise pour ce contrat."