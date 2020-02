« Je ne voulais pas lâcher cette bombe mais je l'ai fait parce que j'aime cette fédération, j'aime le motocross. » Corinne Feyereisen est la compagne du pilote Cliff Closter. « En décembre, Laurent Lacasse et Serge Mazzoni m'ont fait entrer dans le comité directeur et m'ont élue vice-présidente », affirme-t-elle. Lacasse et Mazzoni n'ont pas la même version. Il était plutôt question, selon eux, qu'elle devienne secrétaire. « Elle ne fait pas partie de l'AMPL », insiste Serge Mazzoni.