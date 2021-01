Si la situation sanitaire le permet, la saison de motocross AMPL devrait débuter à Grandvoir le week-end des 20 et 21 mars. Le comité organisateur a opéré quelques changements pour cette saison.



L’un des plus marquants concerne la distribution des points pour les pilotes qui finiront dans le top 3 des manches. Désormais, il y a dix points d’écart et plus cinq entre le premier et le troisième.



L’objectif de cette révision, c’est de valoriser davantage une victoire de manche et de stimuler ainsi l’intérêt sportif des épreuves. Cela permet aussi à un pilote victime d’un abandon de récupérer plus rapidement le retard qu’il aurait accumulé. A partir de 2021, le vainqueur se verra donc attribuer 30 points, contre 24 pour son poursuivant direct, le troisième marquant 20 points.

Le cross de Feschaux reporté

Si la date théorique de reprise est connue, le comité AMPL n’est pas naïf et sait qu’elle pourrait très bien être décalée en fonction de l’évolution de la pandémie. C’est une possibilité qui n’est pas écartée. Par contre, ce qui est certain, c’est que le motocross de Feschaux a été reporté à la date du 10 octobre afin d’éviter la concurrence avec une manche du championnat de Belgique d’enduro à Dinant. Les organisateurs souhaitent éviter deux événements motocyclistes le même week-end dans l’entité. Le motocross de Nismes, qui doit encore être confirmé, est repoussé d’un week-end. Il aura lieu les 16 et 17 octobre.

Certificat médical nécessaire

Beaucoup de pilotes détiennent déjà une licence AMPL. Il s’agit de la licence qu’ils avaient contractée pour la saison 2020 qui s’est muée en saison blanche. Leur licence 2020 ne leur permet toutefois pas de rouler en 2021 sans effectuer la moindre démarche. Le secrétariat de la fédération rappelle que la licence 2021 ne pourra être délivrée sans un certificat médical actualisé. Il faudra également parapher un nouveau contrat d’assurance pour se voir délivrer sa licence.

Calendrier AMPL 2021 provisoire