"Nous avons eu six réponses positives", précise ce dernier. "Et nous avons choisi celle de Nommern qui était la mieux située pour nous. Je tiens aussi à signaler que l’on met la piscine gratuitement à notre disposition. Si bien que samedi dernier, avec les nageurs du club de Wiltz ainsi que ceux de Christelle Janssens du club de natation d’Arlon, nous nous sommes tous retrouvés pour un entraînement. Des retrouvailles qui ont fait du bien à tout le monde et qui ont aussi permis de suivre nos nageurs pour cette reprise."



Tous ces clubs seront encore présents à la piscine de Nommern, samedi prochain. "On a même une troisième date de disponible la semaine suivante mais d’ici-là, on espère que de bonnes nouvelles vont tomber du côté belge et que l’on pourra rapidement retrouver notre piscine à Bastogne."

Autant dire que les regards des nageurs et dirigeants de Bastogne mais aussi de l’ensemble des utilisateurs de piscine seront tournés vers le Conseil National de Sécurité de ce mercredi.

Voilà qui a donné l’idée à Cyril Servais de se renseigner auprès des différentes piscines. Et l’accueil des responsables des sites contactés au Luxembourg fut à la hauteur de ses attentes.