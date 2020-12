La réouverture possible des piscines n’est malheureusement pas synonyme de reprise des entraînements en province de Luxembourg.

Ceci pour plusieurs raisons. D’abord extra-sportives, comme c’est le cas du côté d’Arlon où le club local devait dans un premier temps reprendre ses activités ce 4 décembre. "Mais nous n’avons pas encore reçu les protocoles sanitaires des autorités compétentes concernant les réouvertures piscines", explique-t-on du côté de la piscine de la Spetz. "Il ne nous est donc pas possible de nous prononcer pour le moment sur la date de réouverture de la piscine."

Les conditions de réouvertures imposées par l’arrêté wallon obligent les responsables des piscines à procéder aux analyses bactériologiques et chimiques. "Nous en avons discuté avec la commune de Bastogne et nous avons prévu de faire la réouverture pour le 19 décembre", explique Francis Dislaire, le directeur du centre sportif de Bastogne. "L’objectif est de permettre au grand public de pouvoir y trouver un moment de détente durant les vacances scolaires. D’ici-là, nous aurons le temps de réaliser tous les tests mais aussi de réchauffer la piscine qui était à l’arrêt depuis plusieurs semaines."

Pour les clubs concernés, il n’est pas encore question de reprendre les entraînements. À Bastogne, on a ainsi clairement décidé de reporter la reprise des cours à 2021. "La piscine est fermée jusqu’au 19 décembre et nous ne donnons habituellement pas de cours durant les congés scolaires. Il était donc normal de prévoir la reprise pour la première semaine de janvier", explique Georges De Vos, responsable de l’école de natation du CNB. "Il faut aussi savoir que ce ne sont pas moins de 200 jeunes qui font partie de notre école et que 75 % d’entre eux rentrent dans les conditions de reprise puisqu’ils ont moins de 12 ans. Quant aux semaines perdues, on a prévu un remboursement au prorata des cours qui ont dû être annulés."

Une situation qui impacte moins le groupe élite du CNB puisqu’il y a toujours pu recourir à la d’aller s’entraîner de l’autre côté de la frontière luxembourgeoise.