Pour sa première participation aux championnats de Belgique, l'athlète de 15 ans a facilement enchaîné ses premiers sauts avant de buter sur une barre à 3m90, finalement franchie au 3e essai.

Détendue mais concentrée, Lola Lepère, s'est ensuite surpassée pour, également à sa troisième tentative, décrocher la barre qui se situait à 4 mètres. Un rêve éveillée qui lui a valu une médaille de bronze, derrière Elien Vekemans et Mélanie Vissers. Pour l'anecdote, et non des moindres, ce saut est tout simplement la troisième meilleure performance européenne de l'année à la perche... chez les scolaires, soit, pour des perchistes âgées de 18 ans. S'il est encore trop tôt pour parler d'or pour Lola Lepère, son prochain objectif est déjà fixé: il s'agira des championnats d'Europe U18 à Rieti, l'année prochaine.