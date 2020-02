En finale de la Coupe de la province chez les Dames, Neufchâteau s’est imposé dans un derby très serré (58-55).



Dans le second quart-temps, les Chestrolaises lanceront définitivement leur rencontre grâce à trois paniers à distance coup sur coup, deux pour Deneve, ainsi qu’un pour Badoux (24-26). La fin du deuxième quart-temps sera très brouillonne et Neufchâteau reviendra à une longueur des filles de Roxanne Paternoster à la pause (28-29).



Le chassé-croisé se prolongera ensuite toute la seconde période. Bossicart décoche à l’extérieur (33-31) avant que Adant ne lui réponde du tac au tac (33-34). Finalement les deux formations resteront dos à dos à la 30’ lorsque Bouillon égalise à 38 partout.



Dans le dernier acte, Adant, très en vue ce samedi soir, plante une nouvelle bombe (42-43) mais Léa Harlange et Bossicart shootent ensuite à leur tour avec brio (51-44). Si Libramont reviendra par Horvath à 51-49, Périne Denève sort ensuite de sa boîte pour sceller le sort de la rencontre. D’abord à distance à 56-52, ensuite sur lancers francs dans les ultimes instants de la rencontre. Les filles de Ronald Badoux remportent ainsi la finale de la Coupe de la province 58-55 pendant que cette dernière passe sous le nez des Libramontoises pour la seconde année consécutive.



Neufchâteau B 58 – Libramont B 55

Par quart-temps : 15-21, 13-8, 10-9, 20-17.





Battu par Neufchâteau en championnat il y a deux semaines, Libramont commence la rencontre sur les chapeaux de roue en faisant rapidement 3-10 via Léonard avant qu’Adant ne porte le score à 7-15 en attaquant l'anneau. Finalement, six lancers francs de Deneve ainsi qu’une bombe de Bossicart réduiront l’écart à la 10’ (15-21).