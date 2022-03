Au premier tour, Neufchâteau B n'avait perdu qu’à deux reprises. Une première fois face à CEP, une seconde face à Mont-sur-Marchienne. Ce mercredi soir, les hommes de Nicolas Sturam se déplaçaient justement dans le Hainaut pour aller y défier cette formation de Mont-sur-Marchienne.

Et les Chestrolais, emmenés par un Mathis Bizimana en feu avec 29 points à son actif, ont pris leur revanche en s’imposant 78-88. "Quelques gars de CEP étaient présents pour encourager l’adversaire étant donné que les deux clubs sont voisins", glissait Aaron Harvey. "Cela avait tout du match piège, mais nous l’avons très bien abordé en restant devant durant tout le match. Mont-sur-Marchienne a été en problème de fautes et nous avons su en profiter. Il s’agissait d’un match assez physique et c’était compliqué d’autant que les frères Bizimana et moi, nous avions déjà un match avec l’équipe universitaire dans les jambes. Le match le plus compliqué de notre fin de saison ? Je ne pense pas. Pour moi, devoir aller à Aubel mercredi prochain sera encore bien plus délicat à négocier."

Avec cette nouvelle victoire, Neufchâteau B assure encore un peu plus sa première place en tête du classement général. "Nous avons toujours cette victoire d’avance sur Charleroi", calculait le capitaine de Neufchâteau B. "Nous avons encore l’average si nous perdons un match ? Oui, mais cela reste aléatoire. Autant ne pas devoir utiliser ce petit joker."