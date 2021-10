Les Chestrolais ont remporté leurs trois premiers matches de championnat et ils espèrent évidemment prolonger ce brevet d’invincibilité. Mais la mauvaise nouvelle de la semaine, c’est que Maxence Dekeyser s’est reblessé à l’entraînement, lundi, et il est maintenant à l’infirmerie pour au moins trois semaines. "C’est vraiment une mauvaise nouvelle, glisse le coach Marc Hawley, qui devra peut-être aussi se passer de Clément Thomas (voir ci-contre). Si on a deux gars du 5 de base en moins, ça fait beaucoup. Mais on a des options. C’est le moment pour les autres de se montrer et de saisir leur chance."

Si Clément Thomas n’est pas rétabli, Mathis Bizimana entamera le match. (...)