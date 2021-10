Alors qu’il devrait normalement être à New-York, Nicolas Buffin sera dans la salle du Clémarais pour affronter Arlon ce dimanche après-midi. "Je devais partir en juillet 2020, pour deux ans, dans le cadre de mon travail, rappelle l’Athusien. Avec le Covid, cela a été reporté. Nous avions fixé un autre départ en août dernier, mais la situation sanitaire était toujours compliquée. C’est donc postposé. Je ne sais pas encore quand je partirai. Je ne sais même pas si je partirai un jour. Même si je n’ai que trente ans, plus je vieillis, plus cela risque de devenir compliqué."

Et dire que pour le même prix, Nicolas Buffin aurait pu partir en janvier 2020. "Comme ma compagne m’a dit, quand on voit comment les choses se sont déroulées avec le Covid, ce n’est pas plus mal de ne pas être parti en janvier comme initialement prévu. (...)