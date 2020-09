À l’aube de l’été 2019, Nicolas Day avait surpris tout le monde en annonçant qu’il comptait ranger ses crampons pour se consacrer au trail. Finalement, en cours de saison, l’ancien Virtonais avait décidé de revenir à la compétition pour aider son club de Meix-devant-Virton, alors en grandes difficultés en D3. Finalement, son retour ne s’est pas passé comme prévu. "Je regrette même d’être revenu", avoue Nicolas Day. "J’ai joué deux matchs je pense, mais je n’avais aucune envie. Je ne prenais aucun plaisir et je me forçais d’être là. Mais attention, ma signature à Habay est complètement différente. Ici, je reviens motivé et