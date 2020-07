L'ancien joueur de Virton sera aux côtés de Samuel Petit cette saison dans le projet habaysien (D3 ACFF).

Ancien joueur de Virton, Nicolas Day n’a pourtant jamais été sous les ordres de Samuel Petit. Un regret que l’ancien Soulier d’or luxembourgeois comptait bien effacer cette saison à Habay.

" Avec Samuel, nous avons toujours eu ce regret de n’avoir jamais travaillé ensemble, explique le meneur de jeu. À chaque fois, nous nous sommes croisés, sans plus. Au début, je ne comptais même pas reprendre le football après avoir rendu service la saison dernière à Meix. Lorsque Samuel m’a appelé, j’ai réfléchi durant une semaine et puis j’ai accepté son challenge. Avec lui, je sais que ce sera droit, carré, et que tout se déroulera dans des conditions optimales.C’est quelqu’un de franc et honnête.

"Je suis certain que je retrouverai du plaisir au football et qu’il me fera progresser tactiquement. J’ai encore à apprendre de lui. Le triathlon ? Samuel m’a également posé la question. À part l’Ironman de Nice en octobre prochain, je vais arrêter pour me consacrer à 100 % dans ce nouveau projet."