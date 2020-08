Quelle excellente nouvelle pour le club gaumais avec le retour de l'un de ses anciens hommes forts.

Aujourd’hui, le bébé a huit mois et son papa, qui aura 33 ans fin de cette année, a ressorti son sac de foot. "Pendant la première partie de ma pause, je n’ai pas fait de sport du tout. J’avais juste dépanné l’équipe à deux reprises quand les copains avaient des soucis d’effectif. Et puis il y a eu le confinement. J’ai passé trois mois à travailler depuis la maison et je me suis rapidement rendu compte que je prenais du poids. Durant cette période, je me suis donc entretenu en allant courir trois fois par semaine." (...)