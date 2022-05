Lundi soir, l’AWBB a décidé d’arrêter les playoffs en R2 et de sacrer Neufchâteau B, premier à l’issue de la phase classique. Une décision prise après les incidents causés par les "supporters" de Charleroi Expérience.

Nicolas Sturam, vous êtes le coach de Neufchâteau B. Quel est votre premier sentiment après l’annonce de l’AWBB ?

"C’est la décision que j’espérais. Du moins, c’est une décision qui va dans le bon sens. J’espérais des mesures fortes. Je suis satisfait. Au-delà du titre, je suis heureux de voir que Charleroi est enfin puni. L’AWBB a osé s’affirmer et a pris ses responsabilités. Cette équipe a été créée voici deux ans et depuis, elle n’arrête pas d’avoir des problèmes. Neufchâteau n’est pas la seule équipe qui a eu un souci avec Charleroi Expérience. C’est pareil avec tout le monde. Et c’est malheureux pour deux ou trois joueurs qui valent beaucoup mieux que cela. Je pense à des garçons comme Tony Cirelli ou Anthony Tshiteya." (...)