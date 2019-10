Le gardien de Marloie Nikola Pepic avait pris deux journées de suspension pour avoir mis un petit coup de tête au Novillois Timothée Freid.

Il a donc été privé des matches contre Chaumont et Gouvy. C'est Antoine Ninane, habituellement gardien de l'équipe B, qui avait pris sa place. Durant cet intérim, Marloie s'est imposé à deux reprises. Le staff a toutefois choisi de titulariser Pepic contre La Roche. "Nous sommes très contents de pouvoir compter deux excellents gardiens et qu'Antoine Ninane a prouvé qu'il a le niveau pour jouer en P1", souligne le T2 Samuel Lefèbvre. "Le club compte sur lui. Il a 23 ans et un bel avenir devant lui. Antoine est un pion majeur de l'équipe de P2 qui réalise un tout bon début de saison. Le challenge de garder cette équipe dans le top 5 est aussi très gratifiant."