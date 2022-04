Après avoir signé un contrat pro avec Caen voici quelques semaines, Norman Bassette a sans doute vécu un des plus beaux moments de sa carrière ce samedi. En demi-finale de la Coupe Gambardella, Coupe de France pour les équipes U19, le Gaumais a inscrit un doublé pour permettre à Caen d’arriver à la séance de tirs au but face à Rennes (3-3 au terme des nonante minutes). Une épreuve que les Normands ont finalement remportée avec, notamment, un tir au but transformé par Norman Bassette. (...)