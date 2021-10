Voici encore un gros mois, aucun supporter du Boca-Junior Libramont n’avait entendu parler de Youssef El Majdoub. Et pourtant, en quelques rencontres, celui qui use ses chaussures dans les salles de Belgique, du Luxembourg et de France depuis des années a vite fait l’unanimité.

"Au niveau belge, je suis plus connu dans le Hainaut, sourit le talentueux droitier. J’ai évolué en D3, en D2 et même en D1 avec des clubs hennuyers comme le Magic Thulin ou Colfontaine. Je m’intéressais un peu aux clubs de la province de Luxembourg, mais de cette époque, à part le Cocoloco Arlon et le MFC Arlon, j’avoue que je ne connaissais pas grand-chose."