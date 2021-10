Après un début de saison plus que satisfaisant en championnat, avec trois victoires en cinq rencontres, les filles de Neufchâteau reçoivent Ottignies ce vendredi soir en coupe AWBB. "Un match de coupe, c’est toujours chouette à jouer, raconte Nora O’Sullivan , la meneuse chestrolaise. Le but est évidemment d’aller le plus loin possible. Mais Ottignies, cela reste une belle équipe que nous avons déjà affrontée voici trois semaines."